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У НАТО розповіли що думають про російські «Іскандери»

У НАТО розповіли що думають про російські «Іскандери»
Офіційний представник Північноатлантичного альянсу прокоментував сьогодні, дев’ятого жовтня 2016 року, перебазування збройними силами РФ ракет «Іскандер» до Калінінградської області, - про це replyua.net повідомляє з посиланням на ресурс «Цензор.нет».

Так, речник НАТО заявив, що передислокація ракет «Іскандер», що можуть нести, в тому числі, ядерний заряд, до російського ексклаву, який межує з державами-членами оборонного союзу, не сприяє зниженню напруженості в регіоні. Чиновник наголосив, що задля уникнення інцидентів та непорозумінь потрібно підвищувати рівень прозорості в підготовці військових операцій, аби вони не ставали несподіванками для країн-сусідів.

Нагадаємо, двома днями раніше речники оборонного відомства Російської Федерації підтвердили, що перебазували до свого ексклаву кілька ракет «Іскандер». Політичні лідери держав, що межують з Калінінградською областю, вже заявили, що вбачають в цьому загрозу. Так, міністр оборони Польщі Антоні Мацаревич наголосив, що очолюване ним відомство моніторить всі переміщення ракет поблизу їх кордонів. Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс розцінив активність російських військових як реакцію на нарощування НАТО своєю присутності в країнах Балтії.

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У НАТО розповіли що думають про російські «Іскандери»

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