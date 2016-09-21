Обещанная статья Манна: гневно настроенным не читать!

Ранее Соломон Манн анонсировал на своей странице в Фейсбуке публикацию трех статей о будущем Украины и попросил воздержаться от гневных комментариев в его адрес и «адекватно отнестись к мнению иностранца». Как обещала редакция replyua.net, журналисты приводят отрывки из первой анонсированной израильским экспертом публикации. Манн назвал первую часть статьи: «Украина. Спасать себя самим» и отметил, что тем, кто боится самого пессимистичного прогноза, лучше статью пропустить.
По словам эксперта, внешне кажется, что в Украине проводят какие-то реформы, ведь изменилась прокуратура и полиция, а скоро должен поменяться суд, однако те, кто следит за этими процессами, понимают, что не меняется абсолютно ничего, поскольку Нацполиция тоже ворует, а ведь на нее было затрачено намного больше средств, чем на милицию, прокуратура также продолжает неэффективно работать, нарушать законы и воровать. Манн уверен, что на место старых судей в итоге придут молодые судьи, но они будут вороватыми и беспринципными, а проворовавшихся политиков на местах заменят молодые, жадные до власти и денег люди, которые попытаются получить все и сразу. Украинское общество, пишет эксперт, снова убеждается в том, что написание умных правил и новых законов –это не решение проблемы, однако хорошо, что эти законы принимаются по западным принципам, но на деле украинцы понимают, что в реальности эти законы могут даже привести к ухудшению ситуации в стране.
Главная проблема в Украине – это сами люди, а не прокуратура, Рада, правительство и Порошенко, но есть в стране и нормальные люди, которые ждали изменений после «Революции гидности», и они хотят жить сейчас, в своей стране, хотят нормальную работу, школу для своих детей, свободное общество. По мнению Манна, старенькие бабули избирают главой города жулика и только потому, что он якобы уважает старших, а молодым теперь с этим мэром придется жить, ходить на приемы к врачу, устраивать детей в детские сады.
Те люди, которые прошли «Революцию гидности», ждать не хотят, подчеркивает эксперт, когда проживут пять поколений и жизнь улучшится. Манн приводит в пример Израиль, где многим раньше казалось сказкой создание самого государства Израиль, однако там люди нашли решение, которое может пригодиться и украинцам. Чтобы перемены были быстрыми и реальными, нужна концентрация – в стране должно быть не меньше сорока процентов тех, кто считает себя трудолюбивым и креативным человеком. Если хочется жить по-новому, бесполезно основывать какие-то партии или движения в своих городах, поскольку там будет меньшинство, и это меньшинство обязательно растопчут. На местах изменений добиться нельзя, уверен эксперт, и метод «начни с себя» хорош, но здесь не работает. Чтобы получить концентрацию, необходимо добиться переселения! Города в любой точке мира актуальность теряют, поскольку хороший транспорт, Интернет и другие блага цивилизации позволяют людям жить и работать в сотнях километров от мегаполиса, и оккупация сел является одним из решений большой проблемы.
Там есть земля, есть желание начать нормальную жизнь, есть место для строительства. Если даже тридцать украинских семей смогут сконцентрироваться и занять одно из сел (а это уже не меньше 60 человек), они быстро возьмут местную власть под свой контроль. В условиях децентрализации сделать это не так сложно, отмечает Манн, и власть можно получить над землей, казной, медпунктом и школой. При помощи концентрации даже небольшое число людей может захватить политическую власть на селе и стать там самостоятельными игроками. Продолжение следует…
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