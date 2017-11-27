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Роман Доник: «революционеры», приняв решение, устроить революцию и скинуть президента в воюющей стране, забыли про одну деталь

Роман Доник: «революционеры», приняв решение, устроить революцию и скинуть президента в воюющей стране, забыли про одну деталь
То, что понятно даже школьнику, оказалось не совсем понятным так называемым организаторам новой революции в Украине. Они начали призывать к насильственному свержению президента во время войны, а, значит, должны были быть готовы к участи революционеров. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет военный волонтер Роман Доник.

Он отмечает, если человек отправляется свергать власть и делать революцию в воюющей стране, он должен быть к чему-то готов. Как минимум к тому, что его будут рассматривать со всех сторон под микроскопом, особенно, если за ним есть шлейф криминальных и полукриминальных деяний. И, конечно, совершенно другой вопрос, когда люди имитируют революцию, шантажируя власть в надежде выбить себе какие-то гарантии неприкосновенности или поддержку на следующих выборах, или иммунитет от уголовного преследования за совершенные ранее преступления. А именно это и приходит в голову, видя состав сегодняшнего революционного совета, зная об их «подвигах» и видя их реакцию на происходящее.

«Революционеров начали задерживать по уголовным делам, а у них паника и шок – как же так? Они же не по-настоящему, они же только играли и делали вид, а с ними по закону. Вдруг. Отдельно умиляют люди, которые ради свержения президента, готовы объединится хоть с криминалитетом, хоть с провокаторами, хоть с сепаратистами и прочей публикой с антиукраинской позицией», – написал волонтер.
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