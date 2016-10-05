валюта
СпецтемаПутин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш

Роман Доник: Нечисть с украинскими корнями возвращается. Ждите, совсем скоро

Роман Доник: Нечисть с украинскими корнями возвращается. Ждите, совсем скоро
Известный украинский волонтер считает, что Кремль начал опять работать по старинке, подсылая в Украину горячо любимых земляков. Сначала они пустят всякую нечисть с украинскими корнями, типа Наташи Королевой, всяких «тарзанов и тарзанчиков». Мы ведь уже забыли о том, как они отнеслись к оккупации Крыма и к войне. Мы ведь устали от войны, цитирует волонтера replyua.net.

«Все это будут прикрывать объективные «журналисты», ну те которые против языка ненависти на деньги от непонятно кого. На разогреве будут наши «родства не помнящие» деятели искусства. А потом, ждите, уже собирают чемоданы, под шумок вернутся лорачки и повалийши. Мы ж добрые. Чего нам то злиться всякое ведь в жизни бывает, перетерпеть, проглотнуть. Мы по лоховскому зла не помним, все голову опускаем», – написал Роман Доник в Facebook.

А потом они приедут сами. Сначала тысячами, потом десятками тысяч. За путинские деньги будут скупать тут на корню все что смогут и, что не смогут. И купят без проблем и всякого запрета, после чего начнут нам - украинцам рассказывать, как нам здесь жить, с кем дружить, чтоб им удобно было, резюмировал волонтер.

Горячая тема: Пономарь: МЗС G-5 готують хорошу новину для України і дуже погану для Росії
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
05 окт 2016
17879

Пономарь: МЗС G-5 готують хорошу новину для України і дуже погану для Росії

Сьогодні в Берліні проходить зустріч представників МЗС G-5 по Сирії. Це дуже сильний формат. Це той формат п'ятірки (США, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія), який проводив засідання G-5 + U

05 окт 2016
9716

Жорстка заява Керрі в Брюсселі змінила тональність відносин Москви і Вашингтона – Портніков

Як передає replyua.net, Держсекретар Сполучених Штатів Джон Керрі в Брюсселі заявив про готовність Заходу і США зокрема підтримувати Україну в її конфлікті з Росією і про те, що діалог з Москвою має

05 окт 2016
9299

Арестович: заявления России – обман

Россия обманула весь мир, когда заявила о том, что собирается бороться с «Исламским государством», и решение США о прекращении диалога может свидетельствовать лишь о том, что Вашингтон совместно со


Свежие новости

Слава Рабинович: до шибениці Путіну лишається три-п’ять років

Чергова астрономічна сума для підготовки Росії до ЧС-2018

В ЄС знову обіцяють безвізовий режим для українців та грузинів

Нуланд знову говорила із Сурковим про Донбас

Секвестр російського бюджету: кого не будуть годувати в цьому році?

Дитяча бійня на Дні народження Кадирова (відео)

Турецькі помідори не по кишені зубожілому населенню Росії

Росія із затримкою в два роки відмовилась співпрацювати з США у ядерній сфері

У Росії знову погрожують війною. Цього разу – продовольчою

Сім’я екс-глави МВС Захарченко розгорнула торгівлю «Кращими цуценятами Росії»

Мотиль: Україні пощастило з її нещастям

Польське видання розповіло як Росія поринає в тоталітаризм

Сергій Таран: Є дві важливі причини, чому з Росією досі немає і, можливо, не буде «безвізу»

Блогер пояснив чому угода про скорочення обсягів видобутку нафти залишається під питанням

Пономарь: МЗС G-5 готують хорошу новину для України і дуже погану для Росії

Блогер розповів, як ще одна держава виривається із орбіти Кремля

Скоро в продаже появятся таблетки против суицида

Кабмін переніс питання створення групи для перевірки продажу "Укртелекому"

В Украине соберут рекордный урожай винограда

Євродепутати звернулися до Путіна через затримання Сущенка

 Новости за день