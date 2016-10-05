Роман Доник: Нечисть с украинскими корнями возвращается. Ждите, совсем скоро

Известный украинский волонтер считает, что Кремль начал опять работать по старинке, подсылая в Украину горячо любимых земляков. Сначала они пустят всякую нечисть с украинскими корнями, типа Наташи Королевой, всяких «тарзанов и тарзанчиков». Мы ведь уже забыли о том, как они отнеслись к оккупации Крыма и к войне. Мы ведь устали от войны, цитирует волонтера replyua.net.
«Все это будут прикрывать объективные «журналисты», ну те которые против языка ненависти на деньги от непонятно кого. На разогреве будут наши «родства не помнящие» деятели искусства. А потом, ждите, уже собирают чемоданы, под шумок вернутся лорачки и повалийши. Мы ж добрые. Чего нам то злиться всякое ведь в жизни бывает, перетерпеть, проглотнуть. Мы по лоховскому зла не помним, все голову опускаем», – написал Роман Доник в Facebook.
А потом они приедут сами. Сначала тысячами, потом десятками тысяч. За путинские деньги будут скупать тут на корню все что смогут и, что не смогут. И купят без проблем и всякого запрета, после чего начнут нам - украинцам рассказывать, как нам здесь жить, с кем дружить, чтоб им удобно было, резюмировал волонтер.
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