Країни «великої сімки» готують Путіну «сюрприз», який його має заспокоїти, – Портніков

Відомий український журналіст і публіцист Віталій Портніков у своєму блозі пише про те, що Європа сьогодні намагається втримати світ від силового протистояння, яке, здається, стане ось-ось вибухне з новою силою. Саме тому керівник зовнішньополітичного відомства Великобританії Борис Джонсон вже анонсував, що на саміті глав зовнішньополітичних відомств країн «великої сімки» від Великобританії буде ініційовано посилити тиск на Росію, запровадивши нові санкції. Скасований візит до російської столиці – це перший сигнал від Лондона про те, що час на те, щоб домовлятися збіг.
За словами Портнікова, у скасованому візиті Джонсона в Москву помітна стурбованість не тільки Великобританії, а й інших країн Європи, яка виникла після американського удару по авіабазі в Сирії. Крок Дональда Трампа ніхто не засудив, але й стурбованість ніхто не приховав. Європейці прекрасно розуміють, що путінський режим не здатен раціонально мислити, а тому вже заявив про те, що Трампа можуть провчити такою ж силою, що може призвести до силового протистояння між Заходом і Москвою.
«Нові санкції мають заспокоїти Володимира Путіна, вказавши йому на те, що в нього немає ані союзників, а ні відповідних ресурсів на те, щоб підняти свою слабнучу руку на лідера вільного світу – Сполучені Штати, іншими словами Європа зробить все можливе, щоб великого конфлікту вдалося уникнути», – зауважив журналіст.