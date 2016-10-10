Після заяв Олланда відключення Росії від SWIFT стає питанням часу, – Портніков

Президент Франції Франсуа Олланд поставив під сумнів доцільність приїзду в Париж свого російського колеги Володимира Путіна. Ще нещодавно візит Путіна подавався Елійсейским палацом як доказ «необхідності діалогу» між Москвою і Заходом – не зважаючи на дії Кремля на Донбасі і в Сирії, але злочини російських і сирійських військових в Алеппо все змінили. Олланд вважає, що в Алеппо відбуваються військові злочини. І збирається сказати про це Путіну – якщо тільки Путін приїде в Париж. Але тільки не розуміє, чи прислухається до нього російський правитель, цитує журналіста Віталія Портнікова replyua.net.
«Я поставив собі питання – чи корисно це, чи потрібна ця зустріч? Чи може ще чинитися тиск? Чи можемо ми ще зробити так, щоб він припинив те, що він робить спільно з сирійським режимом, припинив надавати підтримку військово-повітряним силам режиму, які скидають бомби на населення Алеппо?», – задався питанням президент Франції Франсуа Олланд.
На думку Портнікова, Олланду не потрібно навіть думати. Путіна взагалі не можна було запрошувати в Париж. Росія вже після нападу на Україну повинна була опинитися в повній міжнародній ізоляції. Її влада повинна була зрозуміти, що їхні подальші дії по дестабілізації міжнародної ситуації натраплять на рішучі заходи, надзвичайно серйозні санкції, практичний розрив всіх зв'язків з цивілізованим світом – включаючи і поставку нафти, і відключення російських банків від SWIFT, що тепер стає питанням.
«Потрібно було діяти рішуче, впевнено і холоднокровно – а не розповідати про якісь там історичні зв'язки з тією Росією, яких вже давно немає – а може, і не було ніколи. Зараз за цю нерішучість Заходу, в якій французька позиція зіграла не останню роль, розплачуються діти Алеппо, але хотілося б дізнатися: а на Донбасі, що – якісь інші діти? Їх можна віддавати тим же самим бандитам, що і в Сирії?», – задається питанням Портніков.
У квітні 1936 імператор Ефіопії Хайле Селассіє I звернувся до світової спільноти з проханням про допомогу проти агресії фашистської Італії. «Невже народи всього світу не розуміють, що, борючись до сумного кінця, я не тільки виконую свій священний обов'язок перед своїм народом, але і стою на сторожі останньої цитаделі колективної безпеки? Невже вони настільки сліпі, що не бачать, що я несу відповідальність перед всім людством?.. Якщо вони не прийдуть, то я скажу пророчо і без почуття гіркоти: Захід загине...», - говорив імператор.
«Його слова були зустрінуті байдужістю – не розвинена країна, не найбільша демократія, чого там рятувати? На санкції Ліги Націй Італія наплювала, благо відомий британський політик Уїнстон Черчілль мужньо боровся за скасування санкцій проти агресора. І в результаті за пропозицією не менш відомих політиків британця Ентоні Ідена і француза Леона Блюма навіть ці незначні санкції були скасовані відразу ж після виступу вигнаного зі своєї країни імператора. А Ефіопія – окупована. Всього через чотири роки чужоземні війська будуть марширувати по вулицях Парижа та інших міст окупованої і ліквідованої Франції, Леон Блюм стане згадувати про свої виступи на Лізі Націй в концентраційному таборі, а Черчілль і Іден намагатимуться захистити Лондон і інші міста Британії від бомбардувань. Жертвами злочинної благодушності західних політиків стануть мільйони їхніх співвітчизників і жителів інших країн Європи, Азії, Африки і Америки», – підсумував Віталій Портніков.
Горячая тема: Олланд заявил, что не найдет времени для встречи с Путиным во время его визита в Париж
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