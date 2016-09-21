Портніков: Розбомблений гумконвой в Сирії може стати для Росії ще одним «Боїнгом»

Рішення Вашингтона покласти на Росію відповідальність за знищення гуманітарного конвою під Алеппо – новина, яка може мати визначальне значення в спілкуванні цивілізованого світу з Росією. Вона цілком може стати ще одним «Боїнгом». Тому що навмисне знищення гуманітарного конвою російською авіацією – а американці наполягають на тому, що в зоні обстрілу могли перебувати російські літаки Су-24 – є ще однією «червоною лінією», за яку Путіну і його оточенню не варто переходити, цитує журналіста Віталія Портнікова replyua.net.
На думку Портнікова, в ситуації з Донбасом події розвивалися дуже схоже. Путіна намагалися вмовити, задобрити, знайти з ним компроміс – поки в небі над Україною російські зенітники не знищили пасажирський літак Малайзійських авіаліній. Саме після цього починають посилюватися санкції, а Путін виявляється в міжнародній ізоляції, яку йому вдається прорвати тільки після прямого втручання в сирійський конфлікт. А тепер уже Сирія може зіграти злий жарт з честолюбним диктатором.
«Якщо в Білому домі вирішать, що на зустрічі під час саміту «великої двадцятки» в Китаї Путін просто обдурив Обаму, позиція Білого дому по відношенню до Росії може посилитися. У Обами надто мало часу щоб хоча б створити видимість сирійського врегулювання – і не виключено, що за останні місяці свого перебування в Білому домі американський президент постарається компенсувати всі ті помилки, яких він припустився, сприймаючи російського колегу як політика, а не як «гопника» з пітерського підворіття», – зазначив журналіст.
Для України це може мати важливі наслідки. Якщо Москва і Вашингтон остаточно розійдуться по Сирії, вони розійдуться і з Донбасом. Ідея врегулювання кризи в окупованих районах шляхом невідповідних поступок сторін – а саме її привезли в українську столицю Еро і Штайнмаєр – накриється мідним тазом. Навпаки, американці разом з європейцями почнуть думати про нові важелі тиску на Путіна, щоб змусити його забратися звідусіль. А це означає – не тільки ніякої відміни санкцій, а й нові рішення, спрямовані на руйнування російської економіки і демонтаж агресивного політичного режиму цієї країни.
Київ в цій ситуації повинен просто не піддаватися на тиск своїх союзників, які можуть просто не оцінити вчасно, як змінюється ситуація навколо Росії. Потрібно зрозуміти одну дуже просту річ: путінський режим знаходиться на дорозі перманентних злочинів проти людяності. Якщо його не демонтувати – він буде здійснювати їх із завидною періодичністю. І з кожним новим таким злочином бажання зупинити Путіна і Росію буде тільки наростати, резюмував Портніков.
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