Кирило Сазонов про «зраду» з відключення електроенергії взимку

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На думку відомого блогера, інформаційним приводом для зради стало інтерв'ю т.в.о. голови «Укренерго» Ковальчука «Дзеркалу тижня». Там він побіжно згадав, що якщо не вистачить вугілля в холодну зиму теоретично можливі деякі проблеми, тому що доведеться запускати газо-мазутні блоки, а якщо і їх по якимось фантастичним причин не вистачить, то чисто гіпотетично можна уявити локальні відключення споживачів. Епізод, не важливий і цікавий, але якщо потрібно – «зраду» з нього роздути, то можна. Інтерв'ю велике – вирвати потрібний шматочок для професіонала не питання, цитує Сазонова replyua.net.На переконання блогера, трішки помізкувавши виходить новина на рівні Апокаліпсису – взимку нас чекають відключення від електроенергії. Боротьба за читача вносить свої корективи – і вже цілком серйозні ЗМІ передруковують текст. Щоправда, найбільш пристойні пізніше розбираються в ситуації і або знімають новину, або ставлять нормальний заголовок. Тому що сам Ковальчук і міністр цю маячню вранці спростовують. Але «зраду» так просто не зупиниш. До розгойдування теми підключають експертів – куди ж без них.«Екс-міністр ЖКГ в уряді Тимошенко Кучеренко і експерт від Самопомічі Андрій Герус переносять скандал в Фейсбук. До Кучеренко питань немає – Батьківщина давно грає проти України на стороні Кремля і що тут нового? Відпрацьовують хлопці свій компот. Чому Герус вписався в цей скандал – сказати складніше. Він же як би експерт і повинен розуміти весь цей контекст. «Зрада» розбурхує уми і грає на нервах. У штабі Батьківщини, в Опоблоці і в Кремлі радісно потирають руки. Замерзне Україна без дружби з «русским миром», - пише Сазонов у Facebook.За його словами, Україна повністю відмовилася від російського газу. І прем'єр-міністру Яценюку не довелося літати в грудні в Москву і хіхікати з Путіним, щоб 1 січня нам нічого не перекрили. Україна вистояла в найважчий 2014 рік – в енергетиці в тому числі. Вистоїмо і далі. Більш того, у нас є всі шанси стати сильним експортером електроенергії. У всякому разі, Франція в цьому дуже зацікавлена, а у нас кадровий і виробничий ресурс цілком на пристойному рівні. Не буде віялових відключень. А в Кремлі, якщо є фінансування, нехай продовжують розганяти «зраду». Це фінансово послаблює нашого супротивника, резюмував Сазонов.