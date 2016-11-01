валюта
СпецтемаПравозащитник: это шок, и я потерял веру в человечество | Посетите новый финансовый форум

«Ветерани ДНР» не хочуть більше воювати проти українців

«Ветерани ДНР» не хочуть більше воювати проти українців
Так званий «воєнком ДНР» Олександр Мальковський днями виступив із зверненням до «ветеранів ополчення», які вже навоювалися і поїхали, із закликом повернутися. Мовляв, ситуація на фронті важка, тому молодій республіці потрібні досвідчені кадри. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив український блогер і журналіст Денис Казанський, передає replyua.net.

У «ветеранів ополчення» заклик викликав несподівано бурхливу реакцію. Причому, зовсім не ту, про яку можна було подумати.
Один з ветеранів ДНР відповів Мальковскому і пояснив чому більше не приїде воювати за сепаратистів. «Дивне прохання, якщо врахувати, що воно прозвучало після того, як наш табір просто змішали з брудом, після того, як видавили російських добровольців, а шанованих командирів пересаджали або вони загинули від рук «українських ДРГ». Прохання тим більше дивне, якщо подивитися на нього через призму ставлення до бійців, які отримали каліцтва і стали інвалідами. Може ви думаєте, що ми не бачимо ставлення до них? А може ви думаєте, що ми не бачимо відношення до сімей загиблих наших солдатів, яких часом навіть ховати нема на що?».

За словами Дениса Казанського, у відповіді бойовика – вся правда про сьогоднішній стан справ в молодій республіці. Довоювалися пацани. Особливо цікаво, що між місцевими сепаратистами і найманцями з Росії поглиблюється розкол.

Горячая тема: Портніков: Путін на Молдові успішно випробував план, який готує для України
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
31 окт 2016
13053

Портніков: Путін на Молдові успішно випробував план, який готує для України

Проросійський кандидат Ігор Додон зупинився буквально в міліметрі від перемоги на виборах нового президента Республіки Молдова. Фактично єдиний кандидат проєвропейських сил Майя Санду отримала 38

01 ноя 2016
10116

Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії

Як передає replyua.net, відомий військовий волонтер Роман Донік на своїй сторінці в Facebook відреагував на численні випади в соцмережі про те, що Порошенко, маючи статки, не прагнув допомагати армії


Свежие новости

Иракским войскам удалось захватить телевизионную станцию Мосула

Путін знову осоромився при спробі розкритикувати Захід

Поклонская просит проверить фильм Алексея Учителя «Матильда»

Китай раскритиковал планы Дональда Трампа

Россия не откажется от Курильских островов в пользу Японии, - Матвиенко

Турция стягивает к границе с Ираком танки и другие вооружения

Виктор Суворов: эмблема ГУР - "троллинг России 800 уровня"

Западные СМИ обратили внимание на стратегию борьбы с коррупцией в Украине

На посаді прем'єр-міністра Тимошенко заробляла в рази більше Гройсмана

Омбудсмен Екатеринбурга выступила против ареста блогера, ловившего покемонов в храме

Путін знову спричинив "вибух" соціальних мереж

ВРУ дозволила накладати штрафи на радіо та телебачення за порушення

Рябошапка розповів про свої "винагороди" від ПРООН

Ситник отримав заяву про злочини Гонтаревої

Деканоідзе пояснила, звідки у неї 3 квартири

Експерт розповів, для чого Москві змінювати ватажка "ДНР"

Клинтон обвинила ФБР в "двойных стандартах"

Луценко розповів, чому в його родини багато грошей

Чому землі та будинок записані не на Юлію Тимошенко?

Возобновление мирных переговоров по Сирии откладывается на неопределенный срок, - Россия

 Новости за день