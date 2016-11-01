«Ветерани ДНР» не хочуть більше воювати проти українців

Так званий «воєнком ДНР» Олександр Мальковський днями виступив із зверненням до «ветеранів ополчення», які вже навоювалися і поїхали, із закликом повернутися. Мовляв, ситуація на фронті важка, тому молодій республіці потрібні досвідчені кадри. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив український блогер і журналіст Денис Казанський, передає replyua.net.
У «ветеранів ополчення» заклик викликав несподівано бурхливу реакцію. Причому, зовсім не ту, про яку можна було подумати.
Один з ветеранів ДНР відповів Мальковскому і пояснив чому більше не приїде воювати за сепаратистів. «Дивне прохання, якщо врахувати, що воно прозвучало після того, як наш табір просто змішали з брудом, після того, як видавили російських добровольців, а шанованих командирів пересаджали або вони загинули від рук «українських ДРГ». Прохання тим більше дивне, якщо подивитися на нього через призму ставлення до бійців, які отримали каліцтва і стали інвалідами. Може ви думаєте, що ми не бачимо ставлення до них? А може ви думаєте, що ми не бачимо відношення до сімей загиблих наших солдатів, яких часом навіть ховати нема на що?».
За словами Дениса Казанського, у відповіді бойовика – вся правда про сьогоднішній стан справ в молодій республіці. Довоювалися пацани. Особливо цікаво, що між місцевими сепаратистами і найманцями з Росії поглиблюється розкол.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter