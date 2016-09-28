Казанський: В обговоренні вини Росії в гибелі Боїнгу всі випустили найважливішу деталь для України

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

У сьогоднішнього вердикті по Боїнгу є ще одна важлива сторона. Це по суті міжнародне визнання факту російської військової агресії проти України. І це є може стати переломним моментом у війні з агресором, передає слова блогера і журналіста Дениса Казанського replyua.net.«Якщо у наших переговірників вистачить розуму, вони можуть викрутити цю ситуацію куди завгодно. Тепер можна фактично ставити питання про перегляд Мінських переговорів. Та й вимагати від України виконання цих угод тепер по суті немає ніякого резону, раз всьому світу ясно, що ніяких самопроголошених «ЛНР» і «ДНР» в природі немає, а є армія Російської Федерації на нашій українській території. Які можуть бути вибори на Донбасі, якщо там повноцінна Російська армія?», – пише Казанський у Facebook.Але, що найцікавіше, наголошує Казанський, так це те, як тепер будуть викручуватися наші доморощені повії, які до сих пір запевняли, що у нас йде громадянська війна, резюмував журналіст.Одному з перших озвучити оторопілу позицію Москви дали право представнику Кремля Дмитру Пєскову, який зауважив, що навколо теми «Боїнга» розрослася величезна кількість спекуляцій, непрофесійної інформації – при цьому низка країн не представили або приховують реальні дані про катастрофу. Прес-секретар президента РФ закликав орієнтуватися на дані, які офіційно надала російська сторона.