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Политик назвал настоящую причину подорожания топлива

Политик назвал настоящую причину подорожания топлива
Виталий Журавский, известный украинский политик, считает, что высокие цены на топливо в Украине являются последствием сговора олигархов, сообщает replyua.net со ссылкой на Гордон. Политик отметил, что на заправках и бензин, и дизельное топливо настолько подскочили в цене, что стоимость стала практически такой же, как и в странах Евросоюза.

«Украина очень зависит от международного рынка, где на прошлой неделе в результате скачка цен баррель нефти подорожал и держится на отметке $63. Это его рекордная стоимость за последние годы! На повышении цен отражается подорожание железнодорожных перевозок. Плюс слабая и нестабильная экономика. И самое главное – цены в Украине держатся за счет картельного сговора олигархов, которые монополизировали рынок топлива. Тенденция к удорожанию остается. Теперь вопрос – куда смотрит Антимонопольный комитет Украины?», - интересуется политик.

По его словам, руководство Антимонопольного комитета является правительственной организацией, и его обязанности – это поддержание свободной конкуренции и не допущение монополии в стране. Однако Журавский отмечает, что руководство этой организации уже давно перешло на службу к олигархам, а не к государству и народу.
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