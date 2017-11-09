Историк: «В Польше могут начаться стычки с украинцами»

Если политики из Польши собираются и дальше проводить антиукраинскую риторику, совсем скоро в Польше могут начаться стычки с украинцами, однако эти стычки будут организовывать не поляки.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Польское Радио, об этом рассказал Ежи Таргальский, историк и политолог. «Без соответствующей политики польско-украинский конфликт будет обостряться. Россия будет пользоваться этим и в ближайшее время можно ждать в Польше польско-украинские столкновения, однако их не будут вызывать ни украинцы, ни поляки. Правительство не будет этому противодействовать, опасаясь потери избирательных голосов», - считает историк.
Кроме того, Таргальский призывает всех поляков не лезть в дело, которое их не касается. Историк подчеркнул, что, прежде чем полякам критиковать украинцев, им нужно навести порядок в своей стране. Напомним, что ранее Таргальский сделал заявление о том, что польско-украинские отношения уже обречены из-за того, что полякам захотелось войны с их украинским соседом.