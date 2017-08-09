Балчун был лучшим руководителем, при котором можно было воровать, ведь его практически не было на рабочем месте, – блогер

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Известный украинский общественный активист и блогер Карл Волох в своем блоге пишет о том, что прогнозируемо и ожидаемо в Facebook началась волна рассказов о том, как настоящих и реформаторов выживают из Украины, мол не выдержал критики и постоянного давления глава «Укрзализницы» Войцех Балчун. По словам Карла Волоха, сочувствующим Балчуну не мешало бы ознакомиться с недавним письмом Генпрокурора Кабмину, где рассказывается о целом «букете» дел по коррупции на «железке».Блогер подчеркивает, что в письме указывается, что Балчун от руководства компанией фактически самоустранился: в прошлом году он отсутствовал на месте 87 из 140 рабочих дней, в этом – 45 из 103. В общем, если, кто хотел беспрепятственно воровать, то лучшего руководителя для этого просто не существует.По словам Карла Волоха, ни НАБУ, не Генпрокуратура не обвиняют в коррупции самого Балчуна, только его подчиненных, расследуются дела на сотни миллионов гривен. «Люди, которые изучали специфику и причудливые пути транзита грузов через Украину, с такой постановкой вопроса вряд ли согласятся. Больно уж много грузов из-за повышения тарифов ушли на Белоруссию-Польшу. Но это вряд ли кто докажет в уголовном деле», – резюмировал блогер.