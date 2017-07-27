Журналист: кажется, Боровой сошел с ума

Александр Тверской, российский журналист, прокомментировал довольно странные призывы и заявления Константина Борового, российского оппозиционера, отметив, что ни он, ни любой другой либерал из России, не может учить жизни украинцев, и, тем более, призывать их к еще одному Майдану.
Как передает replyua.net, об этом Тверской написал на своей странице в Фейсбуке. Напомним, что ранее Боровой «отличился» сразу несколькими постами в Фейсбуке: «Ну, свободолюбивые украинцы, забыли, как нужно выходить на Майдан? Пощечину проглотите?», «Порошенко геть, в отставку», «Цена лишения гражданства своего главного оппонента – немедленная отставка».
«Вот вы живете в этой стране, где дна уже давно не видно, где ничего не можете изменить и решили раздать указания украинцам, что им делать и куда им идти? Это что вообще такое?», поинтересовался Тверской у Борового. По его словам, он был удивлен фразой про «пощечину», поскольку россияне живут хуже рабов, но при этом усердно следят за жизнью украинцев, вместо того, чтобы добиться чего-то в своей стране.