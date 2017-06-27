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Мировому сообществу стоит задуматься над тем, чтобы Россию отключить от интернета насовсем, – Сазонов

Мировому сообществу стоит задуматься над тем, чтобы Россию отключить от интернета насовсем, – Сазонов
СМИ сообщают о том, что впервые в истории Украины совершена массовая хакерская атака на сайты украинских государственных структур, в следствии чего лег даже сервер Кабмина. Подтвердил сильнейшую атаку и член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.

Как пишет у себя в Facebook политолог Кирилл Сазонов, откуда ноги растут у данной атаки, похоже нет ни у кого сомнений. До того были кибер-атаки на США и на Европу. Как вариант сэкономить и обезопасить себя от назойливости России Кирилл Сазонов предлагает отключить Россию от интернета насовсем. «Ну, в самом деле, они там еще со Сталиным носятся и с Николаем, то есть живут в прошлом веке – зачем им этот интернет? Объявления типа «Продам недорого боярышник» или «Порка крепостных будет в пятницу за сараем после восхода» можно и на забор наклеить…», - написал блогер.

Как прокомментировал у себя в Facebook случившееся блогер Николай Давыдюк, однозначный позитив в этой истории – что у нас есть что атаковать, самый большой страх – АЭС, которая также подверглась атаке. «Как показывает опыт, у нас очень крутые программисты мирового уровня, но они никогда не работают на государство. Одним словом, учебка прошла нормально, но это повод задуматься», – отметил блогер.
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