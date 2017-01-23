Журналист: если сепаратисты настолько ненавидят Супрун, значит она на правильном пути

Известный украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что сложно комментировать все слухи, которые связаны с деятельностью и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и возглавляемого ее министерства, но после общения с многими волонтерами, которые обеспечивают военнослужащих на фронте медикаментами, можно услышать только позитивные отзывы о Супрун.
«Ребята из волонтерской группы Армия СОС с Ульяной и Марко Супрун знакомы еще с мая 2014 года, когда никаким «врио» министра здравоохранения госпожа Ульяна не была еще и в проекте. Парни и девушки из Армии СОС не понаслышке знают и то, сколько десятков тысяч долларов передали супруги Супрун на обеспечение ВСУ, Нацгвардии и добробатов, и то, как супруги Супрун организовали украинскую диаспору и создали наиболее эффективную программу «Patriot Defence» по оказанию первичной медицинской помощи на поле боя по стандартам НАТО, через которую прошли десятки тысяч бойцов, которые получили персональные аптечки бойца стоимостью за сотню долларов», – рассказал Дмитрий Вовнянко.
По его словам, регулярно просматривая ресурсы террористов «ДНР» можно увидеть, что ни одного из руководителей министерств нынешней Украины так не обливают грязью, так не вываливают в дерьме и не делают так героем тысяч фейков, как Ульяну Супрун. Все ее слова искажаются, любые ее инициативы высмеиваются и вываливаются в дерьме. «Если госпожа Ульяна несет столько вреда украинцам – с чего бы к ней столько ненависти от людей, которые украинцев за людей не считаю?», – задается вопросом журналист.