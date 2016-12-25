К новому проекту Савченко причастна «рука Кремля»

Известный в Украине блогер Мирослав Олешко пишет, что в создании анонсированной нардепом Надеждой Савченко новой общественной платформы РУНА непосредственное участие принимает Кремль и Виктор Медведчук, являющийся кумом Владимира Путина. Как передает replyua.net, на странице своего блога Олешко представил множественные аргументы, в которых доказывается очередное намерение российских властей добиться подрыва Украины изнутри. Напомним, что на завтра запланировано представление Надеждой Савченко своего нового движения. Также ожидается, что в мероприятии примет участие некий Назар Мухачев. Блогер сообщил, что ранее он сотрудничал с Медведчуком.
Олешкео написал, что, с одной стороны, к этому человеку должна быть определенная степень уважения. Но при этом он мог и не быть в районе проведения АТО, поэтому форма для него – не больше, чем украшение. А о своей связи с кумом российского президента Мухачев сообщил сам.
В подтверждении своей правоты блогер добавил несколько скриншотов переписки с Мухачевым. В ней последний поспешил удалить часть комментариев и компрометирующих его фотографий.