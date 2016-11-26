Блогер объяснил, почему притихла Тимошенко

Украинский блогер Павло Правый на своей странице в соцсети Facebook акцентирует внимание читателей на том, что лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко заметно поутихла, когда на политическую арену вышел экс-губернатор Одесской области, а ныне скандальный оппозиционер Михаил Саакашвили. Самое интересное, подчеркивает блогер, это не то, что с проплаченных телеэфиров говорит Саакашвили, а то, зачем он это говорит.
«Заметно ушла в тень Юлия Тимошенко со своими соратниками. Уже как-то по ходу и досрочных выборов не хочется. Что произошло, Юлия Владимировна, неужели выход Саакашвили на рынок люмпенов с теми же требованиями вдруг сломал игру? Количество люмпенов не безразмерное и если делить их на Юлю, Олега, Сашу, Вадика, Олежку, Андрюху, а теперь уже и на Михо, получится, как в той сказке про пуд железа, кузнеца со звуком «пшик», – написал Павел Правый.
По его словам, Саакашвили сильно проредил ряды желающих голосовать за Тимошенко и главного радикала страны Ляшка. Главный радикал, кстати, тоже как-то резко поменял риторику и начал наступление на Тимошенко. И это при том, что еще вчера целовались. Битва за электорат, или же, как когда-то высказалась Тимошенко – «биомассу», продолжается. И неожиданный выход на поле боя Саакашвили только добавляет ей пикантности, потому что «некоторым» уже не очень хочется «перевыборов» – результат их может быть не в пользу этих «некоторых», резюмировал блогер.