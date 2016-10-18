Тарас Березовець: Зустріч «нормандської четвірки» в Берліні може стати останньою

Ангела Меркель умовила інших учасників нормандського формату провести зустріч в Берліні 19 жовтня. Що це означає і які позиції учасників напередодні переговорів? Не будемо детально зупинятися на факті того, що телефонна розмова Меркель, Порошенко і Олланда пройшов без участі Путіна. Тут все ніби як ясно. Олланд минулого тижня відмовився зустрічатися з Путіним в Парижі після варварських бомбардувань Алеппо і російського вето в Радбезі ООН, а Путін розлючений через те, що Україна в експертній групі виступила проти його ідеї провести вибори на окупованих територіях, цитує політолога Тараса Березовця replyua.net.
«Меркель і Олланд змушені запрошувати Путіна за стіл переговорів, оскільки з моменту останньої зустрічі Путін послідовно зриває всі зустрічі в «нормандському форматі». До речі, не виключено, що він спробує зірвати і нинішню зустріч. Занадто невдалими для нього виявилися два останні тижні. Проте, Путін розуміє вразливість позиції Німеччини і Франції в переговорному процесі і буде намагатися вичавити максимум можливого, незважаючи на всі свої невдачі. Так що тиск на Україну, особливо з боку Франції, в питанні виборів буде досить сильним», – спрогнозував політолог.
За його словами, Україна до такого повороту не готова. Порошенко не потрібні ніякі вибори на Донбасі і він розуміє, якими будуть наслідки. «Саме тому я не очікую ніякого прориву від берлінської зустрічі. Також не варто тішити себе ілюзіями щодо того, що Меркель і Олланд вдасться остудити амбіції Путіна на даному етапі. В цілому, Путіна влаштовує нинішній розклад сил на сході України, і хоча Росія слабшає з кожним місяцем своєї присутності там, до перелому ще дуже далеко», – зауважив Березовець.
На його переконання, Берлінська зустріч, якщо вона все ж таки відбудеться, може бути однією з останніх спроб стримати апетити Кремля і уникнути введення додаткових санкцій відносно РФ. Їх посилення через події в Алеппо і розстрілу гумконвоя ООН здається майже неминучим, але ЄС все ж намагається домовитися з Путіним. В кінцевому підсумку все це ні до чого не приведе. Як не призведе до успіху і план Путіна впихнути окуповані території на його умовах.
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