Аркадий Бабченко: За что умер товарищ телефон?

Российский блогер на своей странице в facebook описал свою версию и мотивы убийства боевика Моторолы. По словам блогера, товарищ телефон умер и за пятьсот баксов, которые ему платил телеканал «Лайфньюз» за сюжет, и за отжатую у какого-то убитого коммерсанта машину, за такую же отжатую квартиру, торговлю пленными и погибшими и несколько тысяч или десятков тысяч долларов, которые он эти два года проедал. Ездил в номера, жил бахато но недолго, цитирует Бабченка replyua.net.
«Но все это – вторичный результат. Моторола думал, что это он делал деньги на «Лайфньюз». На самом деле все ровно наоборот. На самом деле он умер за миллионы баксов, гигантские рейтинги и господдержку Арам Ашотыча, которые тот сделал на поверившем в то, что он и вправду Наполеон, автомойщике. За кипрский офшор Кургиняна, открытый на заработанные на товарище телефоне патриотические деньги, за любителя вечеринок в резиденции американского посла Спасо-хаусе Коротченко, сумевшего, как говорят, превратить свои патриотические истерики в сто пятьдесят миллионов, которые у него не может выцарапать обратно даже прокурор. За гонорары Захара Прилепина не РЕН-ТВ – посконного русского большевисткого писателя, который рассказывает, что ему на жизнь нужно минимум двести тысяч в месяц», – написал блогер.
Настигла нелегкая товарища телефона и за колонки Эдуарда Лимонова в «Известиях», где он не так давно хвастался, что благодаря своим призывам отправил на Донбасс две тысячи таких вот идиотов. Сам, правда, почему-то не поехал – никто из них не поехал, но дураков наотправлял. Ну и, конечно, погиб сепаратист за лгунов рангом повыше – Толстого, Киселева, Соловьева и их уже сотни тысяч и миллионы долларов, которые они, не покладая рук, делают на новых деревянных чехлах для телефонов, подчеркивает Аркадий Бабченко.
«Вот за благосостояние Константина Эрнста разве что, пожалуй, не умер. Константин Львович – это уже такая сияющая недостижимая вершина с такими гигансктими селевыми потоками денег, что с его высоты отдельного автомойщика уже не видно. Там идиотов кладут уже стратегически. Дивизиями. Нельзя сказать, что они не грустят от этой потери. Грустят, наверное. Все же с автомойщика кое какой пользы поиметь еще можно было. Но грустят – не больше, чем на одну рюмочку. Сам понимаешь, старик – дела, дела, некогда. Про тебя уже послезавтра все забудут, а надо еще и твою смерть успеть конвертировать в рейтинги и пиар, все же это самый неординарный повод в твоей говенной жизни, согласись, дружище?», – иронично написал блогер.
«В общем, всем спасибо, все свободны. А из всего «русского мира» там был только лифт Карачаровского механического завода. Но, ерничанье ерничаньем, но на этих услужливых обслужливых подонках российской пропаганды – тысячи, тысячи смертей. В том числе даже и идиота-автомойщика. Они ему годами мозги дырявили, пока не продырявили окончательно. И за их бабки и рейтинги он в итоге и умер. Ну... Не могу сказать, чтоб меня это сильно расстроило, конечно. Но Гаага все же предпочтительней. Всем вместе туда эта русская копания и отправится. На одной скамейке будут сидеть и думать. И – в первых рядах», – резюмировал Аркадий Бабченко.
Горячая тема: Савченко заявила, что готова поехать отдохнуть в России
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter