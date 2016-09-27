Павло Правий: Зачистка в «ЛНР» – спроба відрубати кінці, які ведуть до Юлії Тимошенко

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Зачистка усіх, хто 2014 року робив «Русскую весну» в Луганську триває. На переконання українського блогера Павла Правого «чистять» усіх, хто хоч щось знав, або хоча б теоретично міг знати про те, що відбувалося далекої вже не за часом – за кількістю подій весни 2014 року. Тих, кому відомо, про що розмовляла Юлія Тимошенко з луганською «елітою», цитує блогера replyua.net.«Як і передбачав чотири дні тому, один з головних «народних міліціонерів» «ЛНР» Віталька Кисельов пішов услід за Ципкаловим. А разом з ним ще й «міністр охорони здоров’я» «ЛНР» Лорік Айрапетян, яка навесні 2014 була головним лікарем в батальйоні «Заря». У Стаханові «зачистили» близько 30 бандюків з «підрозділу» одного з найперших на Луганщині сепаратистів Дрьомова», – написав у Facebook Павло Правий.На його переконання, ці «прикрі самогубства» не останні. Найцікавіше ще попереду. Ігор Венедиктович знає – скоро його черга, бо Олександр Єфремов сидить і розповідає. І справа не у Єфремові, справа в тому, що саме і про кого він говорить. Кажу вам – тут цікаві речі відбуваються. Рубають кінці, які ведуть до Юлії Тимошенко. Кремль не може втратити її. А, якщо випливуть подробиці щодо її ролі у розкручуванні «Русской весны» на Донбасі... Наслідки будуть жахливі. «Гарантую: якщо візьмуться за когось із представників «донецької політичної еліти», до яких на початку березня їздила Юлія Володимирівна і про щось там з ними «терла» – там також почнеться масовий мор від важкої нежиті, наглого проносу та отруєння грибочками», – резюмував Павло Правий.