валюта
СпецтемаБлогер: требуем от президента немедленно лишить шпионку гражданства ЕС и посадить рядом с мужем-апатридом

Курс фьючерсов на биткоины достиг 17 тысяч долларов

Курс фьючерсов на биткоины достиг 17 тысяч долларов
Курс криптовалюты продолжает устанавливать новые рекорды. Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня на Чикагской бирже опционов были проведены первые торги фьючерсными контрактами на биткоины, и на ближайший месяц стоимость криптовалюты возросла до 17 тысяч долларов.

Агентство отмечает, что сразу после открытия торгов была зафиксирована цена в 15 460 долларов, однако потом стоимость возрастала до 17 170 долларов, но последние данные остановились на отметке в 17120 долларов, и это на тысячу долларов больше цен на Gemini Exchange. Однако эксперты, изучающие финансовый рынок и криптовалюту, пока не спешат делать никаких долгосрочных прогнозов.

Это связано с тем, что многие страны уже неоднократно заявляли о создании собственной криптовалюты, а несколько дней назад Чандлер Гуо, известный китайский инвестор в криптовалюту, и вовсе заявил о запуске собственного биткоина - Bitcoin God. Более того, финансисты считают, что век криптовалюты будет недолгим. К примеру, несмотря на все современные технологии и создание банковских и виртуальных карт, большинство жителей Европы предпочитают расплачиваться только наличными, то есть по старинке.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: требуем от президента немедленно лишить шпионку гражданства ЕС и посадить рядом с мужем-апатридом

Срочно: Женщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине
Важное за сутки
10 дек 2017
24312

Блогер: требуем от президента немедленно лишить шпионку гражданства ЕС и посадить рядом с мужем-апатридом

Как передает replyua.net, известный украинский журналист и блогер Андрей Капустин в своем блоге пишет о том, что президенту Украины, министру внутренних дел, генеральному прокурору, главе СБУ,

10 дек 2017
18771

Тимошенко и компания не захотели, чтобы паи стоили 10 тысяч долларов, поэтому сейчас они их уже скупают по 40 тысяч гривен

Если взять и перестать спорить с теми жителями сельской местности, которые были воспитаны в духе коммунизма, социализма еще в СССР, то хотелось бы спросить, что будет после них, что останется их

10 дек 2017
18276

Олешко: не сбылось, как говорил Подеревянский, до одного места за Саакашвили не вышло, вышла капля в море

Устраивать митинг на Майдане, ставить там партийную сцену за несколько штук баксов – неуважение к Небесной Сотни и погибшим. Почти четыре года никто не устраивал мероприятия на Майдане, но марионетки

10 дек 2017
9661

Блогер: митинг на Крещатике в прямом эфире транслировали российские телеканалы, включая одиозную «Звезду»

Российские СМИ все, как один выступили в поддержку Саакашвили. Одиозный телеканал «Звезда» назвал Семенченко и его отряд «ветеранами операции на Донбассе». Они уже резко перестали быть «фашистами»,

10 дек 2017
9206

Настоящим, а не привезенным автобусами, сторонникам Михо не позавидуешь, – блогер

Как передает replyua.net, сегодня некоторые политологи и блогеры с восторгом рассказывали о том, что вот она настоящая революция, все только начинается, столько людей пришло поддержать Саакашвили и

Последние новости

Сотник: «Изнасилование мертвой России 18 марта превратят в праздник. Демону Путину мало убить страну»

Казанский: по статистике в Украине, кажется, полное дно, но реальность выглядит куда более радужно, чем 25 лет назад

Эксперт заявил о новом повышении цен на фрукты в Украине

Курс фьючерсов на биткоины достиг 17 тысяч долларов

Синоптик предупредила о «колючем» ветре и сильном снеге

Новый состав правительства Польши: стало известно имя кандидата на должность главы МИД

Фискалы – запрещены, санэпидемстанция и ГАИ – ликвидирована – и это только часть мероприятий по борьбе с коррупцией

В Германии предупредили об угрозе террористов из России: Они закаленные боями

Эйдман: Путину нечего предложить, но он хочет стать частью истории

Журналист: Вакарчук просто «забросил удочку» – посмотреть на реакцию, ну и пугнул Банковую

Зрители NewsOne хотят опять видеть Януковича президентом

Новый удар: Трамп одобрил очередной пакет санкций против РФ

Российская армия на Западе получит новейшие «Буки»

Блогер: с недели на неделю наступит то самое «зубожіння» - во всех маркетах страны

Российские пользователи обрушились с гневной критикой на Ротару

Из-за сильного снегопада на улицы Киева выведено более 300 единиц снегоуборочной техники

Офицер ВСУ о митинге на Майдане: На протест пришло 5 – 7 тысяч человек, он был европейским

В МИД Польши прокомментировали подрыв польского автобуса под Львовом

Карпентер: «Россия захватит всю Украину, если США не предоставят ей оружие»

Вся страна станет жертвой: Холодницкий спрогнозировал в Украине новую войну

 Новости за день