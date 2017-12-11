Курс фьючерсов на биткоины достиг 17 тысяч долларов

Курс криптовалюты продолжает устанавливать новые рекорды. Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня на Чикагской бирже опционов были проведены первые торги фьючерсными контрактами на биткоины, и на ближайший месяц стоимость криптовалюты возросла до 17 тысяч долларов.
Агентство отмечает, что сразу после открытия торгов была зафиксирована цена в 15 460 долларов, однако потом стоимость возрастала до 17 170 долларов, но последние данные остановились на отметке в 17120 долларов, и это на тысячу долларов больше цен на Gemini Exchange. Однако эксперты, изучающие финансовый рынок и криптовалюту, пока не спешат делать никаких долгосрочных прогнозов.
Это связано с тем, что многие страны уже неоднократно заявляли о создании собственной криптовалюты, а несколько дней назад Чандлер Гуо, известный китайский инвестор в криптовалюту, и вовсе заявил о запуске собственного биткоина - Bitcoin God. Более того, финансисты считают, что век криптовалюты будет недолгим. К примеру, несмотря на все современные технологии и создание банковских и виртуальных карт, большинство жителей Европы предпочитают расплачиваться только наличными, то есть по старинке.