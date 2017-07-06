ТРЦ Gulliver на волне молодежной моды

Шопинг — хороший способ провести время с удовольствием, обновить гардероб, а иногда и вовсе кардинально поменять стиль. Конечно, лучше и удобнее сделать это в одном месте. Им может стать ТРЦ Gulliver — настоящая копилка брендов на карте Киева. Здесь множество вещей всемирно известных марок: Lacoste, Oodji, Monica Ricci — и любимого бренда современной молодежи — Bershka.
Bershka: всегда в тренде
Первый магазин Bershka открылся в 1998 году, а в Киев бренд пришел в 2009. За это время он собрал тысячи поклонников как в столице, так и по всей стране. Одежда компании отличается:
- доступной стоимостью при достойном качестве,
- соответствием модным тенденциям,
- широким ассортиментом.
Производитель предлагает множество линий, начиная с повседневной одежды, заканчивая вечерней.
Женская одежда от Bershka — это платья, шорты, джинсы, топы, футболки, куртки. Также компания выпускает обувь, аксессуары и косметические средства. Не менее широка и разнообразна мужская линия. В ней собраны обувь, аксессуары и одежда, начиная с кроссовок и носков, заканчивая брюками, рубашками, верхней одеждой.
Магазины бренда всегда выглядят стильно, ярко и гостеприимно. Для клиентов часто устраивают акции и распродажи. В торгово-развлекательном центре Gulliver вы найдете магазин одежды Bershka на втором этаже напротив лестницы.
Модные тенденции текущего года
Самая незаменимая вещь в молодежном гардеробе — джинсы. Они остаются актуальными уже более пяти десятилетий, и 2017 год точно не станет для них последним. В моде потерторсти, дыры, подкатанные штанины. Новинка сезона — максимально светлые, практически белые, джинсы с рисунком, горошком, аппликациями.
Девушки не прогадают, выбрав жаккардовое или кружевное платье. Кроме того, в моду входят пышные многослойные юбки, добавляющие образу легкости и наивности.
Дополнять джинсы, шорты, юбки стилисты советуют футболками с принтами и надписями. Среди принтов преобладают мелкие и позитивные, актуальна полоска. Также уместны однотонные топы, черно-белые футболки. Популярны туники, удлиненные сзади кофты и футболки из легких и плотных тканей.
Не сдают позиций рубашки. Наравне с джинсами это основной предмет и женского, и мужского гардероба. Помимо привычной клетки популярность набирают веселые принты. Из верхней одежды на пике популярности кожаные куртки разных цветов, джинсовые жакеты, удлиненные пиджаки.
Завершить образ помогут рюкзаки, кейсы с принтами, кепки, устойчивая обувь на плоской подошве или платформе.
Все это вы найдете в магазине Bershka в ТРЦ Gulliver. Сделайте лето ярче!