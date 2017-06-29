Что надеть, чтобы выглядеть стильно летом 2017?

Жаркий сезон в самом разгаре, а значит, пришла пора продемонстрировать окружающим модные обновки. А если ваш гардероб представляет собой безумное количество нарядов, пора выбрать те, которые будут смотреться стильно в новом сезоне. О трендах и тенденциях в одежде этим летом читайте в данном материале.
Розовые мечты родом из 80-х
Если охарактеризовать две основные характеристики летней одежды 2017, к ним относятся розовый цвет и мода восьмидесятых. Первый стал самым трендовым тоном в новом сезоне. Причем актуальными являются абсолютно все его оттенки — от нежного пудрового до кричащей фуксии. А если учесть возвращение моды 80-х, сочетать розовый необходимо с огненно-красным или фиолетовым цветами.
Также из прошлого столетия на современные подиумы вернулся блеск, синтетические материала и объемные плечи. Если подобная женская одежда Украина завалялась в шкафу вашей мамы, доставайте и смело комбинируйте с другими вещами.
Особенно летом 2017 ценятся вещи серебристых оттенков. Их обилие на модных подиумах говорит о том, что вошли они в моду как минимум на пару сезонов. Именно поэтому можно смело наполнять гардероб серебристым металликом в разных вариациях.
Тем, кто предпочитает в одежде более романтичный и женственный стиль, несомненно, придется по душе другой модный тренд — воланы и рюши. Украшая верх или низ платья, они добавляют образу изящности и утонченности. В подобном наряде можно и на свидание сходить, и на шумной вечеринке позажигать. Обилие таких моделей вы обнаружите на портале Билюр.
Модные детали летнего образа
Помимо одежды следует обращать внимание и на модные тренды в обуви. Лето 2017 особо не отличилось от предыдущих жарких сезонов. В моде остались босоножки на плоском ходу, но с оригинальными дизайнами. Кто-то из дизайнеров сконцентрировался на цвете, а кто-то на материале. Christopher Kane вообще представил коллекцию с кроксами, декорированными камнями.
Что касается причесок, то в тренде этим летом эффект мокрых волос. Укладка а-ля «я только вышла из душа» украшала головы многих моделей на показах. Именитые дизайнеры будто угадали, что лето 2017 будет часто баловать нас дождями.
Создавая стильный образ этим летом, помните, что не одежда все же красит человека. Так что мода модой, а человечность, доброта и радушие обязательно должны украшать вашу душу и сердце.