Таїландка показала чоловікам, як обчислити силіконові груди за допомогою ліхтариків

Жінка опублікувала в інтернеті відповідний ролик. Відеоролик, наочно показує, що силіконові груди можна відрізнити від натуральних за допомогою двох смартфонів або ліхтариків, довела тайська модель Вічуда Чейча, інформує replyua.net.
На відео, опублікованому в соціальній мережі Facebook, дівчина вимикає світло і підносить ліхтарики, включені на двох смартфонах, до своїх грудей. В результаті, силікон, що в них знаходиться починає «підсвічуватися». Відео вже зібрало понад вісім мільйонів переглядів.
Темі силіконових імплантатів в останні роки були присвячені не тільки дискусії на суто побутовому рівні, а й, щонайменше, п'ять тисяч різних наукових робіт. Одне з таких досліджень, представлене в минулому році фахівцями Браунівського університету, показало, що даних для підтвердження шкоди силіконових імплантатів для здоров'я на сьогоднішній день зібрано недостатньо, проте статистика свідчить, що власниці таких вставок частіше відчувають проблеми з самооцінкою і більшою мірою схильні до самогубств. Інші вчені, що представляють Лундський університет в Швеції, виявили, що жінкам, які прагнуть зберегти пишний бюст без операційного втручання, не слід зловживати кавою.
У минулому році японські фахівці заявили, що в далекосяжній перспективі у людей можуть з'явитися повноцінні силіконові обличчя, здатні дублювати зразок, що володіє бажаними рисами, аж до пор на шкірі і кровоносних судин.
[video=https://www.youtube.com/watch?v=cphK1ywDZqM]
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