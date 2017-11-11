Ученые назвали самый быстрый и эффективный способ похудения

Специалисты из Соединенных Штатов нашли самый быстрый и эффективный способ избавиться от лишних килограммов, и ученые утверждают, что эта методика очень подойдет и тем людям, которые страдают от сахарного диабета второго типа, сообщает replyua.net.
По словам специалистов, за процесс похудения отвечают сразу три механизма – они активируются сразу после того, как человек переходит с обычного питания на низкокалорийную диету. Было установлено, что при соблюдении жесткой диеты печень начинает конвертировать аминокислоту и лактат в глюкозу, начинает сокращаться скорость преобразования гликогена, а также уменьшается количество жира. Кроме того, при жестких диетах печень становится очень чувствительной к инсулину.
Ученые провели эксперимент на мышах и обнаружили, что уже через трое суток после ограничения калорий в рационе в организме мышей начались серьезные процессы, и вес начал быстро снижаться. Исследователи отмечают, что первые несколько дней жесткой диеты очень сложно выдержать, но потом организм быстро адаптируется. Однако при соблюдении жесткой диеты нужно помнить – в рационе должны быть полезные продукты с высоким содержанием витаминов.