Ученые назвали главную причину разводов

Специалисты из Мичиганского университета заявили о том, что основной причиной большинства разводов является нежелание супругов меняться и подстраиваться друг под друга, передает replyua.net.
Более того, ученые утверждают, что именно женщины становятся инициаторами развода – они подают заявления в два раза чаще, и это свидетельствует о том, что представительницы прекрасного пола являются менее терпеливыми, нежели мужчины, в том, что касается проблем в семейной жизни. Исследование специалистов длилось около шестнадцати лет, в эксперименте участвовали свыше трехсот семейных пар. Было установлено, что женщины чаще говорили о напряженности в отношениях, чем мужчины. В некоторых парах мужчины практически не высказывали недовольства отношениями, тогда как неудовлетворенность женщин была высокой.
Подобная ситуация в большинстве случаев означала скорый развод. Кроме того, ученые отметили, что на протяжении всего времени, пока длился эксперимент, развелись примерно сорок процентов пар, участвовавших в этом исследовании. Каждое третье заявление на развод было от мужчин, все остальные – от женщин.