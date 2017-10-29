Голодание способно замедлить старение, - ученые

Исследователи из Гарвардской школы общественного здоровья в Бостоне установили, что периодическое голодание способно замедлять процессы старения организма и сохранить молодость на долгие годы, сообщает replyua.net.
Ученые выяснили, что с помощью голодания можно улучшить процессы энергетического обмена в клетках, благодаря чему организм не стареет. Специалисты провели опыты на свободноживущем круглом черве, длина которого составляет всего один миллиметр. Полученные результаты показали, что одной из причин старения является нарушение работы митохондриальных сетей, отвечающих за важные механизмы физиологической регуляции и энергетического обмена.
Метаболизм нарушается, происходит отравление организма, что в итоге становится причиной множества возрастных болезней. По мнению ученых, периодическое исключение из рациона калорийной и жирной пищи продлевает работу митохондриальных сетей. Голодание не только замедляет процессы старения, но и продлевает жизнь, уверены специалисты.