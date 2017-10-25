Эксперты назвали несколько способов заставить организм избавляться от лишних калорий

Диетологи назвали несколько эффективных способов заставить организм быстрее работать – ускорить обменные процессы, которые помогают быстро похудеть даже в том случае, если человек не придерживается жестких диет.
Как сообщает replyua.net, каждый новый день нужно начинать с плотного завтрака, но не с колбасы и других вредных продуктов, а с тарелки полезной каши. Дополнить овсянку или гречку можно ягодами и орехами. Что касается занятий спортом, то они необходимы для ускоренного метаболизма, однако эксперты утверждают – тренировки должны быть интенсивными и без «передышек». Вместо кофе и газировки пейте зеленый чай, также ускорить обменные процессы поможет яблочный уксус – после ужина выпивайте стакан воды с добавлением трех чайных ложек уксуса.
Добавьте в рацион много зелени и полезных жиров, не проводите весь день в сидячем положении – если нет возможности заняться спортом, делайте небольшую разминку каждый час. Однако диетологи предупреждают – каждый организм реагирует и на тренировки, и на рацион питания по-разному. Важно прислушиваться к своему организму, чтобы он работал как по часам.