Ученые составили рейтинг самых необычных способов похудения

Специалисты из Соединенных Штатов утверждают, что сбросить лишний вес можно не только с помощью диет и занятий спортом. Как сообщает replyua.net, американские ученые составили необычный рейтинг, где представили разные способы похудения. На первое место ученые поставили продолжительный сон – не менее 12 часов.
По их словам, именно во сне можно избавиться от «съеденных» калорий, однако спать нужно очень долго и ложиться отдыхать натощак. На втором месте рейтинга продукты, которые организм не умеет правильно переваривать. Однако, как отметили специалисты, это самый опасный способ похудения, поэтому его нужно выбирать только в крайнем случае. Еще одним необычным способом потери веса эксперты называют активную умственную деятельность. Отмечается, что во время решения сложных задач организм начинает усиленно работать.
Еще один рискованный способ похудения – употребление большого количества жидкости, которое чередуется с резким сокращением употребления напитков. Этим методом также нельзя злоупотреблять, поскольку в некоторых случаях он провоцирует обезвоживание.