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Эксперты нашли связь между долголетием и диетой

Эксперты нашли связь между долголетием и диетой
Американские ученые из Калифорнийского университета сделали заявление о том, что умеренные низкокалорийные диеты напрямую связаны с самочувствием человека и его внешним видом - такие диеты дают омолаживающий эффект для организма.

Как сообщает replyua.net, исследователи доказали, что правильное питание играет большую роль в жизни людей и способствует долголетию. Ученые провели масштабный эксперимент, для которого они использовали 6-месячных и 18-месячных грызунов, у которых брали образцы тканей печени. Животных кормили по-разному. На протяжении длительного времени одних грызунов кормили самой обычной пищей, вторую половину – низкокалорийными и полезными продуктами.

Грызуны из «вредной» группы стали быстро стареть, а те, чей рацион был на 30 процентов «легче», долгое время оставались здоровыми и молодыми. По мнению ученых, результаты их эксперимента подтверждают пользу умеренного голодания. В скором времени специалисты приступят к разработке диеты, которая, по их мнению, будет самой эффективной для долголетия, здоровья, а также борьбы с лишним весом.
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