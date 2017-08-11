Ученые рассказали, почему женщины должны спать более продолжительное время, чем мужчины

Специалисты объяснили, почему женщины должны в ночное время отдыхать лучше, чем мужчины, и почему продолжительность их сна должна быть больше.
Как сообщает replyua.net, долгий сон каждой женщине необходим по причине того, что женский мозг на протяжении дня испытывает слишком большие нагрузки, поскольку представительницы прекрасного пола вынуждены обдумывать очень много важных задач. По информации портала «Добрый лекарь», у мужчин и женщин совершенно разные биологические программы, и мозг мужчины освобожден от больших нагрузок. Николай Марчук, доктор биологических наук, подчеркнул, что сама природа закладывает в женский мозг множество вопросов, связанных с ответственностью и обязанностями – женщина думает о семье, детях, о насущных бытовых проблемах, поэтому ее мозг устает намного быстрее.
«У мужчины, грубо говоря, левое полушарие не знает, что происходит в правом. Но именно благодаря тому, что у мужчины одно полушарие работает более обособленно, он и может проявиться максимально в одной сфере», - подчеркнул доктор.