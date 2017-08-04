Средиземноморская диета доступна только самым богатым людям, - эксперты

Средиземноморская диета является самой полезной и эффективной, однако придерживаться такой системы питания могут позволить себе только люди с высоким уровнем дохода.
Как информирует replyua.net, ученые из Средиземноморского неврологического института считают, что всеми преимуществами самой эффективной диеты в мире могут воспользоваться образованные и богатые люди, поскольку речь идет о качественных и разнообразных продуктах, которые не только дорого стоят, но и требуют знаний о правильном сочетании. По словам специалистов, исследование охватило более 18 тысяч человек и касалось влияния средиземноморской диеты на сердечно-сосудистую систему. Как оказалось, преимущества от такого типа питания получают люди с более высоким социально-экономическим положением.
Эксперты объяснили, что о качественном отличии в питании и о пользе средиземноморской диеты чаще сообщали люди, занимающие высокое положение в обществе. Напомним, что основными продуктами этой диеты являются сыры, оливковое масло, морепродукты и рыба, овощи, орехи, бобовые и фрукты. Приверженцы диеты практически не едят мучные изделия и жирную жареную пищу.