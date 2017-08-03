Астрологи назвали самые вредные знаки зодиака

У некоторых людей преобладают такие черты характеры, что после общения с ними даже не знаешь, нужно ли продолжать такую дружбу. Как сообщает replyua.net, астрологи определили некоторых представителей зодиака, которые обладают очень вредным характером.
Это совершенно не значит, что они плохие люди, однако в некоторых ситуациях от них лучше держаться подальше. На первое место по вредности астрологи поставили Львов, которые обладают редкостным эгоизмом и считают, что все внимание должно быть приковано к ним, а если этого не происходит, они начинают впадать в бешенство. На втором месте Стрельцы – это знак позитивный, но очень вредный, кроме того, Стрельцы могут раздавать направо и налево обещания, которые в итоге не сдерживают, и это очень раздражает их друзей.
Тройку лидеров по вредности замыкают Раки. Вот уж тяжелый знак! А еще он самый обидчивый – одно неосторожное слово в адрес Рака, и он прощается с вами безо всякого сожаления, причем речь может идти даже о второй половинке. Интересно и то, что Раки могут обидеться без повода – вы даже не поймете, почему они перестали с вами общаться. Также вредными астрологи называют Водолеев, Овнов и Близнецов.