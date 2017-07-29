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Ночное похудение - новый тренд

Ночное похудение - новый тренд
Все знают о правиле, которое провозгласили диетологи почти десять лет назад: чтобы не набирать вес, нельзя есть после 18:00! Но настолько ли это условие обязательно, и как это работает?

Как худеть, питаясь вечером
Медицинский сайт, на котором врачи обсуждают актуальные вопросы, провел собственное исследование. Оно наглядно показало, что похудение не связано с тем, в какое время суток вы принимаете пищу. Сейчас появились доказательства того, что организм человека способен самостоятельно регулировать оптимальный вес, независимо от диет и физических нагрузок. Основное условие сохранения веса - в балансе и активности микрофлоры кишечника.

Были проведены исследования, которые показали: если в кишечнике человека присутствуют все необходимые бактерии, то сжигание жира будет происходить автоматически, и лишний вес будет уходить не только во время физических упражнений, но даже во сне. А чтобы сохранить в норме микрофлору, необходимо как можно меньше подвергать себя воздействию разнообразных химических соединений, включая антибиотики и лекарственные препараты. Но больше всего "мусорных" соединений, вредных для бактерий, содержится в еде промышленного производства - это консерванты, синтетические жиры и масла, усилители вкуса и заменители сахара.

Как помочь организму бороться с лишним весом
Организм современного человека непрерывно подвергается воздействию самых разнообразных химических веществ. От этого страдает микрофлора кишечника. Но имеется возможность помочь организму восстановить ее, одновременно уничтожив лишние килограммы. Сегодня в продаже имеется множество средств на натуральной основе, восстанавливающие внутренние резервы организма. Одна из новинок - сироп Mangosteen.

Его основой является природный компонент - тропический плод с таким же названием. Использование подобного препарата способствует освобождению организма от воздействия синтетических пищевых компонентов; одновременно проводится наступление на жировые отложения по нескольким направлениям.

Прочтите отзывы про мангустин для похудения - этот препарат помогает снизить чувство голода, уменьшить аппетит и избавиться от переедания. Он также ускоряет метаболизм и налаживает работу пищеварительной системы. А антиоксиданты (ксантоны) способствуют восстановлению и омоложению организма. И еще он добавляет энергии и восстанавливает работоспособность.
А оживление микробиома кишечника, как показали экспериментальные данные, помогает расщеплять лишние жиры даже во время сна. Так что больше не нужно опасаться кушать вечером - за ночь все лишние продукты будут переработаны.
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