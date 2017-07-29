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Эксперты назвали несколько продуктов, которые не дают набрать лишний вес

Эксперты назвали несколько продуктов, которые не дают набрать лишний вес
Группа экспертов составила рейтинг продуктов, которые помогают сбрасывать лишний вес. Как сообщает replyua.net, диетологи при этом отметили, что эти продукты можно употреблять в большом количестве и выбрать их вместо жесткой диеты на несколько дней – за это время может уйти от 3 до 10 килограммов.

На первое место специалисты поставили яблоки, которые содержат большое количество клетчатки, а также быстро дают чувство насыщения. Этот фрукт лучше оставить на перекусы. На втором месте – киви, который не только богат витаминами для поддержания иммунитета, но и является пищей для нормализации работы кишечника. Тройку лидеров замыкает ананас, содержащий бромелайн, который переваривает даже самую тяжелую для желудка пищу. Именно ананас, по мнению экспертов, в процессе похудения играет главную роль.

На четвертом месте расположился грейпфрут, ускоряющий пищеварение и сжигающий лишние калории, он также помогает очищать организм от токсинов и шлаков. Пятерку замыкает несладкий зеленый чай. Ученые отметили, что при диете на этих продуктах в рацион нужно обязательно добавить белковую пищу – к примеру, творог и курицу.
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