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Ученые объяснили, почему некоторые люди не умеют чувствовать себя счастливыми

Ученые объяснили, почему некоторые люди не умеют чувствовать себя счастливыми
Специалисты из Стэнфордского университета считают, что далеко не все люди могут чувствовать себя счастливыми, и так происходит из-за того, что они не умеют концентрироваться на решении текущих задач, то есть жить здесь и сейчас.

Как сообщает replyua.net, ученые подчеркнули, что советы психологов на тему о том, как стать счастливым, могут дать только краткосрочный эффект, поскольку многие люди не умеют жить сегодняшним днем – они или постоянно вспоминают прошлое, или же, напротив, мечтают и витают в облаках вместо решения срочных вопросов. Более того, эксперты доказали, что многие пособия для успешных и счастливых людей ведут не к счастью и успеху, а к полному разочарованию.

Чтобы стать счастливым, по мнению специалистов, нужно полностью вычеркнуть прошлое из своей жизни и думать только о наступившем дне, а не о далеком будущем. В каждом часе и даже минуте, подчеркнули эксперты, можно найти позитивные и радостные моменты, которые зарядят бодростью и энергией на длительное время, причем речь идет даже о мелочах, но приятных.
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