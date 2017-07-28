Ученые объяснили, почему некоторые люди не умеют чувствовать себя счастливыми

Специалисты из Стэнфордского университета считают, что далеко не все люди могут чувствовать себя счастливыми, и так происходит из-за того, что они не умеют концентрироваться на решении текущих задач, то есть жить здесь и сейчас.
Как сообщает replyua.net, ученые подчеркнули, что советы психологов на тему о том, как стать счастливым, могут дать только краткосрочный эффект, поскольку многие люди не умеют жить сегодняшним днем – они или постоянно вспоминают прошлое, или же, напротив, мечтают и витают в облаках вместо решения срочных вопросов. Более того, эксперты доказали, что многие пособия для успешных и счастливых людей ведут не к счастью и успеху, а к полному разочарованию.
Чтобы стать счастливым, по мнению специалистов, нужно полностью вычеркнуть прошлое из своей жизни и думать только о наступившем дне, а не о далеком будущем. В каждом часе и даже минуте, подчеркнули эксперты, можно найти позитивные и радостные моменты, которые зарядят бодростью и энергией на длительное время, причем речь идет даже о мелочах, но приятных.