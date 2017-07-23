Ученые заявили о сенсационном открытии в питании, провоцирующем ожирение

Специалисты из Соединенных Штатов сделали заявление о том, что люди набирают лишний вес только по причине того, что одновременно употребляют углеводную и белковую пищу.
Как передает replyua.net, согласно заявлению ученых, при таком рационе питания около трети всех потребляемых калорий не расходуются, и в итоге это приводит к набору лишнего веса. Для участия в эксперименте специалисты пригласили около трех десятков мужчин и женщин, средний возраст которых составлял 23 года. В течении первого этапа (он длился 24 часа) участники эксперимента получали завтрак и обед, в котором содержалось 15 процентов белка. Во время второго этапа (он тоже проходил сутки) количество белка было увеличено до 30 процентов. У каждого добровольца был датчик, который отслеживал расход калорий. Выяснилось, что также добровольцы пили сладкие напитки, которые содержат большое количество быстрых углеводов.
По словам экспертов, одновременное употребление углеводной и белковой пищи провоцирует «оседание» трети калорий, замедление обмена веществ и неспособность организма расщеплять жиры. Ученые советуют тем, кто хочет быть стройным, перейти к раздельному приему пищи – к примеру, один день употреблять только белковые продукты, другой день – углеводы.