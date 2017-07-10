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Едем в отпуск: как нужно собирать чемодан?

Едем в отпуск: как нужно собирать чемодан?
Многие украинцы в эти дни собираются отправиться в отпуск, и некоторые граждане обязательно будут путешествовать – кто-то поедет на море, кто-то к родственникам в деревню, кто-то за границу.

Replyua.net расскажет, как нужно собираться в дорогу, чтобы не нагружать себя лишними предметами и вещами, отправившись в поездку всего с одним небольшим чемоданом. Для начала нужно составить список тех вещей, которые, как вам кажется, необходимо взять в поездку. При составлении списка не забудьте про билеты и документы – они должны быть уложены в первую очередь. После этого внимательно изучите список – добавьте то, что забыли, а также уберите из списка предметы, без которых вы легко обойдетесь в отпуске или же сможете их приобрести по месту вашего отдыха. Если вы отправляетесь отдыхать минимум на неделю, возьмите побольше нижнего белья, две пары обуви – повседневную и на выход, не менее четырех комплектов одежды.

Что касается различной косметики, то эксперты советуют брать «мини-варианты» - пробники, которых вам хватит на поездку. Среди необходимых вещей – зарядное устройство, наушники, аптечка, средства гигиены (по минимуму), а средства для загара нужно брать лишь в том случае, если вы не уверены, что сможете купить их на месте.
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