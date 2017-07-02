валюта
СпецтемаВ сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии

Найден самый простой способ добиться секса от женщины, - ученые

Найден самый простой способ добиться секса от женщины, - ученые
Американские специалисты из штата Калифорния провели масштабный эксперимент, чтобы выяснить, в каких случаях женщина легко соглашается на секс с малознакомым мужчиной.

Как сообщает replyua.net, ученые установили, что женщинам нравится, когда мужчины их кормят – то есть, прежде чем добиться расположения к себе, мужчине нужно отвести даму в ресторан, чтобы она могла заказать вкусные блюда. В эксперименте участвовали двадцать представительниц прекрасного пола. На протяжении восьми часов его участницам строго запрещалось принимать пищу. Далее они рассматривали предложенные картинки на нейтральную и романтическую тематику. Потом всем участницам раздали сытные коктейли и вновь провели тесты с картинками. Во втором эксперименте ученые зафиксировали оживленный интерес девушек к картинкам.

По словам экспертов, чувство голода и секс – это абсолютно несовместимые вещи, и женщина никогда не захочет мужчину, если будет сильно голодна. Однако специалисты при этом отметили, что при сильном переедании желание заняться сексом тоже отпадает, так что всего должно быть в меру. Таким образом, ученые опровергли миф о том, что самый простой способ затащить женщину в постель – напоить ее.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Синоптики: 3 июля украинцы должны быть готовы к резким погодным изменениям

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
01 июл 2017
10185

Блогер: історія про двох ФСБ-шників, які заблукали, насправді дуже серйозна

Блогер з окупованого Криму під ім'ям Алі Татар-заде розмірковує з приводу останньої гучної новини, - про це інформує ресурс replyua.net повідомляє, послуговуючись дописом оглядача в соціальній мережі

Последние новости

Польше не нужны мигранты, - она должна заботиться о своей безопасности

У Франції засудили українку за критику російського пропагандиста

Социолог: новая волна популярности Сталина в России отображает сложные изменения в сознании граждан

Вакарчук розповів, хто є головним ворогом України

Посол Нидерландов заявил об обеспокоенности из-за давления на активистов в Украине

Бондаренко: Украина стала для Донбасса самой жесткой матерью – она использовала армию против своих земляков

Казанский: металлурги «молодой республики» вывели из строя отжатый в Донецке завод

Нет такой страны и такого народа: Жириновский пригрозил расстрелом всех украинцев

Названа настоящая причина смерти Олега Яковлева

Найден самый простой способ добиться секса от женщины, - ученые

Стало известно, сколько получают люди из окружения Трампа в Белом доме

Кадыров об однополых браках в Германии: это как последний день Помпеи

Лавров: слышу критику, что Россия зря ввязалась в конфликт на Донбассе

Пономарь: начинается третий по счету мега-успешный месяц для Украины

Журналіст оприлюднив деталі захоплення групи диверсантів на Луганщині

Севастопольські медики бунтують і грозять окупантам колективним звільненням

Святкування приєднання Гонконгу закінчилось сутичками

У Мінекології анонсували початок інвентаризації екологічно небезпечних об’єктів на Донбасі

Політична криза у Великобританії набирає обертів

Політолог: четвертий рік геополітичного «блуду» Росії

 Новости за день