Найден самый простой способ добиться секса от женщины, - ученые

Американские специалисты из штата Калифорния провели масштабный эксперимент, чтобы выяснить, в каких случаях женщина легко соглашается на секс с малознакомым мужчиной.
Как сообщает replyua.net, ученые установили, что женщинам нравится, когда мужчины их кормят – то есть, прежде чем добиться расположения к себе, мужчине нужно отвести даму в ресторан, чтобы она могла заказать вкусные блюда. В эксперименте участвовали двадцать представительниц прекрасного пола. На протяжении восьми часов его участницам строго запрещалось принимать пищу. Далее они рассматривали предложенные картинки на нейтральную и романтическую тематику. Потом всем участницам раздали сытные коктейли и вновь провели тесты с картинками. Во втором эксперименте ученые зафиксировали оживленный интерес девушек к картинкам.
По словам экспертов, чувство голода и секс – это абсолютно несовместимые вещи, и женщина никогда не захочет мужчину, если будет сильно голодна. Однако специалисты при этом отметили, что при сильном переедании желание заняться сексом тоже отпадает, так что всего должно быть в меру. Таким образом, ученые опровергли миф о том, что самый простой способ затащить женщину в постель – напоить ее.