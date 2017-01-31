Ученые рассказали о сексе в идеальных отношениях

Чтобы в отношениях воцарилась полная гармония, и партнеры были бы абсолютно счастливы, паре нужно заниматься сексом определенное количество раз в неделю.
Как информирует replyua.net, об этом рассказали исследователи из университета в канадском Торонто. По их словам, чтобы достичь гармонии в отношениях, нужно заниматься сексом не меньше одного раза в неделю. В эксперименте ученых приняли участие почти две с половиной тысячи пар, состоящих в браке не меньше 14 лет, а также еще 355 человек. Исследователи сделали очень интересные выводы – они опровергли прежнюю теорию о том, что якобы для идеальных отношений партнеры должны заниматься сексом очень часто. Согласно результатам нового исследования, это совершенно не так.
Более того, специалисты утверждают, что у пар, «помешанных» на сексе, очень часто возникает недопонимание, а также в таких отношениях более заметна напряженность. Идеальным количеством интимных связей ученые называют один-два половых актов в неделю, но не более того. Более частый секс в данном случае может быть приемлем только для молодых людей, а не для пар, которые прожили вместе несколько лет.