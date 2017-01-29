Ученые: с первого взгляда может влюбиться только женщина

Специалисты из Великобритании провели масштабное исследование и установили, - чтобы влюбиться, женщине «потребуется» всего 45 секунд, информирует replyua.net.
По словам ученых, речь идет о любви с первого взгляда, однако моментальная влюбленность может быть характерна для женщин определенной категории – молодых и неопытных. Как утверждают британские ученые, организм женщин работает по-другому, и всего через 45 секунд после общения с мужчиной или просто после взгляда на него, в организме запускается биохимический процесс, который и отвечает за влюбленность. Однако и тут существуют нюансы – ученые утверждают, что с первого взгляда влюбиться все-таки невозможно, и женщины не такие влюбчивые и наивные, как может показаться.
Дело в том, что представительницы прекрасно пола пристально изучают мужчину, даже, если кажется, что они практически не смотрят на него. Ученые отметили, что женщине нужно взглянуть на мужчину не меньше шести раз, чтобы влюбиться. Через 45 секунд организм дает определенные импульс, но речь идет только о физической влюбленности, а, чтобы полюбить по-настоящему, могут потребоваться недели или месяцы.