валюта
СпецтемаВ Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України

Кофе защищает от пяти болезней, - эксперты

Кофе защищает от пяти болезней, - эксперты
Исследователи из Великобритании провели масштабный эксперимент, установив, что обычный кофе может защитить организм сразу от пяти опасных заболеваний, сообщает replyua.net. Помимо этого, британские ученые дали несколько рекомендаций по употреблению напитка, чтобы он приносил только пользу для здоровья.

По словам экспертов, употребление кофе в умеренных количествах помогает защитить организм от нерогенеративных заболеваний, от цирроза печени (при трезвом образе жизни), от развития мирцательной аритмии, но лишь в том случае, если такой диагноз еще не поставлен. Помимо этого, горький напиток прекрасно защищает поджелудочную железу, предотвращает развитие различных недугов. Ученые выяснили, что ежедневное употребление напитка может предотвратить развитие сахарного диабета. Однако самое главное преимущество кофе – он защищает от болезней Паркинсона и Альцгеймера, поэтому напиток рекомендуется пить в любом возрасте.

Британские исследователи при этом отмечают, что вред от употребления большого количества кофе немного преувеличен. В ходе эксперимента удалось установить, что у людей, выпивающих около шести чашек кофе ежедневно, снижается риск развития многих недугов, а также риск преждевременной смерти.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України
Важное за сутки

Последние новости

Эксперты назвали продукты, которые нельзя употреблять в утренние часы

Президенти США та Мексики обговорили будівництво стіни на кордоні

Украинцы резко меняют автомобильные предпочтения

Експерти пояснили, які антиросійські санкції може зняти Трамп

Вятрович рассказал, почему испортились отношения между Польшей и Украиной

В аптеках Украины могут исчезнуть некоторые лекарственные препараты

ЗМІ поширили нові деталі щодо отруєння Кононенка

Подорожание нефти спровоцирует рост цен на газ в Украине

Путин подождет: стало известно о других переговорахТрампа

Кофе защищает от пяти болезней, - эксперты

Трамп подписал указ о запрете на въезд в США всем беженцам

Цимбалюк: в России изменились тренды

В Европарламенте назвали страну, из-за которой Украина не получает безвиз

Дипломат: Украина может ссориться с кем угодно, только не с Польшей

Эксперт: Трамп сделал очень много заявлений о санкциях и о России

После продолжительной борьбы с раком скончался легендарный Джон Херт

Блогер: «контрабас» – невидима зброя України

Строители незаконного бизнес-центра сломали руку 89-летней бабушке

Сильный ливень смыл отель в реку в Перу — видео

Блогер: Болотова убрали, чтобы не сказал в Гааге чего лишнего

 Новости за день