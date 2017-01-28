Кофе защищает от пяти болезней, - эксперты

Исследователи из Великобритании провели масштабный эксперимент, установив, что обычный кофе может защитить организм сразу от пяти опасных заболеваний, сообщает replyua.net. Помимо этого, британские ученые дали несколько рекомендаций по употреблению напитка, чтобы он приносил только пользу для здоровья.
По словам экспертов, употребление кофе в умеренных количествах помогает защитить организм от нерогенеративных заболеваний, от цирроза печени (при трезвом образе жизни), от развития мирцательной аритмии, но лишь в том случае, если такой диагноз еще не поставлен. Помимо этого, горький напиток прекрасно защищает поджелудочную железу, предотвращает развитие различных недугов. Ученые выяснили, что ежедневное употребление напитка может предотвратить развитие сахарного диабета. Однако самое главное преимущество кофе – он защищает от болезней Паркинсона и Альцгеймера, поэтому напиток рекомендуется пить в любом возрасте.
Британские исследователи при этом отмечают, что вред от употребления большого количества кофе немного преувеличен. В ходе эксперимента удалось установить, что у людей, выпивающих около шести чашек кофе ежедневно, снижается риск развития многих недугов, а также риск преждевременной смерти.