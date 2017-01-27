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Эксперты назвали три продукта, которые необходимо употреблять ежедневно

Эксперты назвали три продукта, которые необходимо употреблять ежедневно
Американские исследователи установили, что обязательное употребление трех определенных продуктов каждый день поможет укрепить здоровье, сбросить лишний вес и омолодить организм изнутри, причем речь идет о тех продуктах, которые доступны каждому человеку, сообщает replyua.net.

По словам ученых, в ежедневном рационе обязательно должна присутствовать овсяная каша, причем не из готовых хлопьев, а из настоящей крупы. Кашу можно съедать не только на завтрак, но и в любое время дня. Помимо овсянки, американские специалисты рекомендуют раз в день налегать на яйца. Ученые развенчали миф о том, что из-за яиц повышается уровень холестерина – двух яиц в день будет достаточно, чтобы укрепить здоровье и физическую форму, улучшить умственные способности и память.

На третьем месте по пользе для здоровья стоят любые кисломолочные продукты, к примеру, кефир, натуральный йогурт или ряженка. Эти продукты лучше всего употреблять в вечернее время – они улучшают работу желудка и кишечника, нормализуют обмен веществ, а также способны укрепить иммунитет без приема витаминов.
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