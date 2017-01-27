Эксперты назвали три продукта, которые необходимо употреблять ежедневно

Американские исследователи установили, что обязательное употребление трех определенных продуктов каждый день поможет укрепить здоровье, сбросить лишний вес и омолодить организм изнутри, причем речь идет о тех продуктах, которые доступны каждому человеку, сообщает replyua.net.
По словам ученых, в ежедневном рационе обязательно должна присутствовать овсяная каша, причем не из готовых хлопьев, а из настоящей крупы. Кашу можно съедать не только на завтрак, но и в любое время дня. Помимо овсянки, американские специалисты рекомендуют раз в день налегать на яйца. Ученые развенчали миф о том, что из-за яиц повышается уровень холестерина – двух яиц в день будет достаточно, чтобы укрепить здоровье и физическую форму, улучшить умственные способности и память.
На третьем месте по пользе для здоровья стоят любые кисломолочные продукты, к примеру, кефир, натуральный йогурт или ряженка. Эти продукты лучше всего употреблять в вечернее время – они улучшают работу желудка и кишечника, нормализуют обмен веществ, а также способны укрепить иммунитет без приема витаминов.