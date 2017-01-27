валюта
СпецтемаПономарь: все новости о России, и все они очень плохие для нее

Ученые: пары не должны вступать в ранний брак из-за серьезной проблемы

Ученые: пары не должны вступать в ранний брак из-за серьезной проблемы
Исследователи из США провели масштабный эксперимент и еще раз доказали, что ранние браки отрицательно влияют на людей. И дело не только в том, что большинство браков, заключенных в молодом возрасте, часто распадаются – ученые установили, что они отрицательно влияют на вес человека, сообщает replyua.net.

По словам исследователей, парни и девушки, вступающие в брак в период между окончанием школы и окончанием ВУЗа, имеют большой риск получить лишний вес и ожирение. Специалисты из Мичиганского университета рассказали о том, что молодые люди, вступающие в брак, несерьезно относятся ко многим вещам, в том числе и к рациону питания. В молодом возрасте люди не умеют и не хотят контролировать свой образ жизни, особенно питание.

Кроме того, в 18-23 года ни парни, ни девушки еще не созрели для семейной жизни. Как правило, супруги практически не готовят еду дома, питаются на ходу не самыми полезными продуктами. По оценке исследователей, молодые люди, не вступившие в брак и продолжающие жить с родителями, намного стройнее своих женатых и замужних сверстников, которые живут самостоятельно.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В МЗС РФ істерика через події на Донбасі
Важное за сутки

Последние новости

Нусс: Семенченко, Парасюк действуют по тем сепаратным идеям, которые транслирует Надя Савченко

Платники податків в Україні складають 40% фінансування «ДНР» та «ЛНР» - Семенченко

У Білому домі підготували указ про зняття санкцій з Росії

Портніков: Путіна чекає доля Лукашенка

МЗС України: Росія демонструє готовність до повномасштабного вторгнення

Трамп сделал новое заявление о США и РФ – прогнозы сбываются

Ученый-американист: Трамп спровоцирует три масштабных конфликта

Крим впевнено стає островом політичних в’язнів - блогер

Канада передала Киеву 10 автомобилей «скорой помощи»

Мэй посоветовала Трампу быть осторожным с Путиным

Стала відома дата проведення переговорів між Трампом та Путіним

Франсуа Фийон не исключил отказа от участия в президентской гонке

В Палестине опровергли заявление Трампа о замораживании указа Барака Обамы

Загострення ситуації в АТО: ЗСУ зазнали втрат

Эксперт рассказал, станет ли Трамп приносить Украину в жертву

Среди трудовых мигрантов в Эстонии больше половины – граждане Украины

У Білому домі придумали, як змусити Мексику фінансувати будівництво стіни на кордоні з США

Ученые: пары не должны вступать в ранний брак из-за серьезной проблемы

Експерт розповів, чому Києву необхідно мати «план Б» у протидії російській агресії

Росс: Парубия ждут финансовые трудности и семейные проблемы

 Новости за день