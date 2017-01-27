Ученые: пары не должны вступать в ранний брак из-за серьезной проблемы

Исследователи из США провели масштабный эксперимент и еще раз доказали, что ранние браки отрицательно влияют на людей. И дело не только в том, что большинство браков, заключенных в молодом возрасте, часто распадаются – ученые установили, что они отрицательно влияют на вес человека, сообщает replyua.net.
По словам исследователей, парни и девушки, вступающие в брак в период между окончанием школы и окончанием ВУЗа, имеют большой риск получить лишний вес и ожирение. Специалисты из Мичиганского университета рассказали о том, что молодые люди, вступающие в брак, несерьезно относятся ко многим вещам, в том числе и к рациону питания. В молодом возрасте люди не умеют и не хотят контролировать свой образ жизни, особенно питание.
Кроме того, в 18-23 года ни парни, ни девушки еще не созрели для семейной жизни. Как правило, супруги практически не готовят еду дома, питаются на ходу не самыми полезными продуктами. По оценке исследователей, молодые люди, не вступившие в брак и продолжающие жить с родителями, намного стройнее своих женатых и замужних сверстников, которые живут самостоятельно.