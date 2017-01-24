Эксперты: женщины хотят случайного секса больше, чем мужчины

К неожиданному выводу пришли специалисты из Норвегии, утверждающие, что представительницы прекрасного пола чаще, чем мужчины, думают о случайной связи. Как сообщает replyua.net, при этом ученые отметили, что женщины больше, чем мужчины, сожалеют о случайном сексе, однако практически никогда от него не отказываются.
Специалисты провели масштабное исследование и обнаружили, что желание мужчин секса на одну ночь – это всего лишь миф, и женщины в этом плане не отстают от представителей сильного пола. В ходе исследования выяснилось, что среди женщин, занимавшихся сексом с первым встречным мужчиной, в два раза больше тех, кто сожалеет о случившемся, нежели чем среди мужчин. Однако, несмотря на это, случайного секса женщины хотят больше, чем мужчины.
О содеянном сожалеют около 35 процентов дам, а среди мужчин такой показатель даже не достигает двадцати процентов. Кроме того, больше половины женщин остались недовольны случайной связью, а среди мужчин этот показатель составляет только 30 процентов. При этом 43 процента мужчин мечтают о случайной связи, в то время как среди женщин таких нашлось 80 процентов.