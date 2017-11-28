Опрос в Москве: россияне не готовы идти на войну за Путина и РФ

Саша Сотник, известный российский журналист, провел очередной опрос на улицах Москвы и выяснил, что большинство жителей столицы не хотят воевать за Владимира Путина и Россию, однако пойдут на фронт, если будет соответствующий приказ, передает replyua.net.
Видео этого опроса было размещено в Интернете. «На вопрос «готовы ли вы воевать за Родину и за Путина?» большинство респондентов-москвичей ответили, что не готовы, потому что страшно и не хочется, но если прикажут, то придется идти, потому что деваться некуда», - написал Саша Сотник. Пользователи активно комментируют ответы москвичей.
«Опросы - моя любимая рубрика у Сотника. Спасибо. Вот так посмотришь, и понятно, почему большая часть мира считает россиян неадекватами», «Умри за царя!» С таким лозунгом пройдет ближайшая коронация миротворца ПУтабе 2018», «Слава Богу, в Европе родственники живут. Если до войны дойдет дело - мой выбор билет + самолет. За вату воевать, да упаси Господь», - пишут пользователи.