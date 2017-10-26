Ученые показали видео с самой необычной медузой

Специалисты из Колумбийского университета впервые за всю историю наблюдений за компасной медузой смогли снять на видео это необычное морское существо.
Как передает replyua.net, исследователи рассказали, что компасную медузу можно встретить только в акватории Чукотского моря, однако ранее ученые были уверены, что суровой зимой в этом море все животные погибают. Оказалось, что компасная медуза может приспособиться даже к самым экстремальным условиям. Также Chrysaora melanaster обитает в Тихом и Северном Ледовитом океанах. В длину вместе со своими 24 щупальцами медуза может достигать 60 сантиметров.
Это морское существо выживает за счет того, что может питаться другими медузами, зоопланктоном, мелкими рыбами, копеподами и другими морскими обитателями. Ученые заявили, что снятое ими видео полностью опровергает ранние заявления исследователей о том, что компасные медузы только на стадии полипов могут пережить суровые зимы на севере.