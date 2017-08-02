Вчені завдяки супутнику показали, як величезний айсберг відколовся від Антарктиди

Низка науковців, які представляють Лідський університет, продемонстрували процес, під час якого від льодовика Ларсен-С відколовся величезний айсберг, розмір якого дорівнює площі Люксембурга. Як передає replyua.net, з результати дослідження можна ознайомитися на сторінках видання Nature Climate Change.
Так, завдяки зображенням із супутника, наданими представниками Європейського космічного агентства, можна прослідкувати за процесом від’єднання айсберга А68. На переконання експертів, причиною цього процесу є не глобальне потепління, як традиційно вважали раніше, а природній цикл зростання та розпаду льодовиків.
Як заявила автор дослідження Анна Хогг, яка представляє університет міста Лід, плаваючі шельфи з льоду здатні привести до катастрофічних наслідків. Вони, так чи інакше, мають певний вплив на глобальне зростання рівня Світового океану. Як наслідок, вже до 2100 року показник його рівня може зрости на 0,5 метра. У той же час, якщо рівень моря підніметься на 20 сантиметрів, цілком вірогідно, що без житла залишаться 740 тисяч осіб лише в одній Нігерії.