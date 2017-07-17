Бабченко: этот пост даже не о «Новороссии», а о настоящих бактериях

Аркадий Бабченко, российский журналист, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что открыл для себя очень интересный канал на YouTube, причем речь идет даже не о Новороссии, а о самых обычных бактериях, информирует replyua.net.
«Открыл для себя офигенный ютуб канал под названием Microbia. Это про одноклеточных, как вы догадались. Я не имею в виду сейчас движение "Новороссия". Я о настоящих бактериях. На этом видео один монстр высовывает из туловища башку на длинном жгутике, ловит ею инфузорию, но в процессе затаскивания добычи башка у монстра отрывается и уплывает в свободное плавание сама по себе, кусая всех вокруг, а монстр прячется в хламидиях и отращивает новую башку», пишет журналист.
По его словам, это намного страшнее фильма «Чужой», и, к тому же, эта известная студия выпустила уже много шедевров – к примеру, «Литонотус съедает двух инфузрий», «Дилептус съедает коловратку».